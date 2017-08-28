На Алтае будет стоять еще одна скульптура автора Сеятеля

Московский художник Олег Закоморный передал Алтайскому краю еще одну свою скульптуру. Композиция "Колыбельная песня", изображающая мать и дитя, вскоре будет установлена к 80-летию в одном из учреждений культуры региона, сообщает пресс-служба края, но не уточняет, где именно.
Это будет уже четвертая скульптура Закоморного, установленная в крае. Пять лет назад в Барнауле на площади Октября к 75-летию края появился памятник переселенцам, названный в народе "Сеятель". В конце 2016 года во дворе краевого перинатального центра "ДАР" была установлена скульптура "Обыкновенное счастье", изображающее голую женщину, несущую на руках младенца. Там же в "ДАРе", но уже в фойе, установили скульптуру, изображающую беременную женщину.
Кроме того, на здании Молодёжного театра Алтая висит мемориальная доска в честь бывшего худрука МТА Валерия Золотухина, изготовленная Олегом Закоморным. А в селе Полковниково на здании музея Германа Титова повесили рельеф, изображающий "космонавта № 2".
О новой скульптуре, переданной Барнаулу, Олег Закоморный говорит тепло, так как это одни из ранних его работ.
Олег Закоморный,
скульптор:
Это очень нежная, добрая скульптура. В ней, на мой взгляд, переданы хорошее настроение и покой. Надеюсь, скульптурная композиция будет способствовать созданию такого же светлого настроения у людей.
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