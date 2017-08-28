На Алтае будет стоять еще одна скульптура автора Сеятеля

Олег Закоморный передал Барнаулу еще одну скульптуру - "Колыбельная песня". Фото: altairegion22.ru. Открытие памятника Сеятелю. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Алтайском крае к 80-летию Германа Титова в селе Полковниково установят рельеф. Фото: culture22.ru. Мемориальная доска Валерию Золотухину на стене МТА. Фото: mta-barnaul.ru. Скульптор Олег Закоморный на торжественном открытие памятника Сеятелю на площади Октября. Барнаул, 14 сентября 2012 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Это будет уже четвертая скульптура Закоморного, установленная в крае. Пять лет назад в Барнауле на площади Октября к 75-летию края появился памятник переселенцам, названный в народе "Сеятель". В конце 2016 года во дворе краевого перинатального центра "ДАР" была установлена скульптура "Обыкновенное счастье", изображающее голую женщину, несущую на руках младенца. Там же в "ДАРе", но уже в фойе, установили скульптуру, изображающую беременную женщину.

Кроме того, на здании Молодёжного театра Алтая висит мемориальная доска в честь бывшего худрука МТА Валерия Золотухина, изготовленная Олегом Закоморным. А в селе Полковниково на здании музея Германа Титова повесили рельеф, изображающий "космонавта № 2".

О новой скульптуре, переданной Барнаулу, Олег Закоморный говорит тепло, так как это одни из ранних его работ.

Олег Закоморный,

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