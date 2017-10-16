На Алтае будет тепло и дождливо

16 октября в Алтайском крае в отдельных района синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха поднимется до +15 °С.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, в отдельных районах дождь.
- ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
- температура воздуха: днём +10… 15 ?С.
В Барнауле:
- переменная облачность, в конце ночи и временами днём дождь.
- ветер южный 3-8 м/с.
- температура воздуха: днём +10… 12 ?С.
В Республике Алтай:
- местами небольшие дожди.
- ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.
- температура воздуха: днём +10…15 °С, по высокогорью +2…7 °С.
Ранее сообщалось, что в начале недели в Алтайском крае сохранится теплая погода. Однако во второй половине предстоящей недели ожидается мощный циклон, который принесет осадки и холод.
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