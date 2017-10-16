На Алтае будет тепло и дождливо

В Алтайском крае:

переменная облачность, в отдельных районах дождь.

ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

температура воздуха: днём +10… 15 ?С.

В Барнауле:

переменная облачность, в конце ночи и временами днём дождь.

ветер южный 3-8 м/с.

температура воздуха: днём +10… 12 ?С.

В Республике Алтай:

местами небольшие дожди.

ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.

температура воздуха: днём +10…15 °С, по высокогорью +2…7 °С.

Ранее сообщалось, что в начале недели в Алтайском крае сохранится теплая погода. Однако во второй половине предстоящей недели ожидается мощный циклон, который принесет осадки и холод.