На Алтае будет тепло и ветрено

26 мая в Алтайском крае и Республике Алтай будет тепло, без осадков. Однако ночью на территории Алтайского края ожидаются заморозки, до -2 С, сообщает ЦГМС.
Погода в Алтайском крае:
- днём без осадков, утром местами туман;
- температура ночью +2+7 С, местами в северных и предгорных районах на почве заморозки 0-2 С, днём температура поднимется до +14...+19 С;
- ветер северо-западный, ночью 4-9 м/с с усилением до 16 м/с, днём 7-12 местами порывы 13-18 м/с.
В Барнауле:
- днём без осадков;
- температура воздуха +15...+17;
- ветер северо-западный, ночью 5-10, днём 8-13.
В Республике Алтай:
- днём без осадков;
- температура воздуха +20…+25 С, местами +14…+19 С.
- ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, в горах и на перевалах до 25 м/с.
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