На Алтае будет тепло и ветрено

26 мая в Алтайском крае и Республике Алтай будет тепло, без осадков. Однако ночью на территории Алтайского края ожидаются заморозки, до -2 С, сообщает ЦГМС.

Погода в Алтайском крае: днём без осадков, утром местами туман;

температура ночью +2+7 С, местами в северных и предгорных районах на почве заморозки 0-2 С, днём температура поднимется до +14...+19 С;

ветер северо-западный, ночью 4-9 м/с с усилением до 16 м/с, днём 7-12 местами порывы 13-18 м/с. В Барнауле: днём без осадков;

температура воздуха +15...+17;

ветер северо-западный, ночью 5-10, днём 8-13. В Республике Алтай: днём без осадков;

температура воздуха +20…+25 С, местами +14…+19 С.

ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, в горах и на перевалах до 25 м/с.