На Алтае будет тепло и ветрено

Сегодня, 17 августа, в Алтайском крае будет теплая погода, а в Республике Алтай возможны дожди. Температура воздуха днем поднимется до +20... +25.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами туман.
- ветер северо-восточный, 3-8 м/с усилением до 11-16 м/с
- температура воздуха: днём +20...+25 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков.
- ветер северо-восточный 6-11 м/с
- температура воздуха: днём +21...+23 °С.
В Республике Алтай:
- в отдельных районах небольшие дожди.
- ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.
- температура воздуха: днем +18…+23 °С, по высокогорью +10…+15 °С.
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