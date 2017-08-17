На Алтае будет тепло и ветрено

Сегодня, 17 августа, в Алтайском крае будет теплая погода, а в Республике Алтай возможны дожди. Температура воздуха днем поднимется до +20... +25.

В Алтайском крае: переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами туман.

ветер северо-восточный, 3-8 м/с усилением до 11-16 м/с

температура воздуха: днём +20...+25 °С. В Барнауле: переменная облачность, без осадков.

ветер северо-восточный 6-11 м/с

температура воздуха: днём +21...+23 °С. В Республике Алтай: в отдельных районах небольшие дожди.

ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.

температура воздуха: днем +18…+23 °С, по высокогорью +10…+15 °С.