На Алтае будет тепло, ветрено и дождливо. Возможны грозы

В отдельных районах края пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле в понедельник синоптики прогнозируют +13...+15 градусов, временами дожди. Ветер западный, 9-14 м/с.

По данным алтайских синоптиков, в начале этой недели (днём 24 и ночью 25 апреля) на фоне ветреной погоды в северных и восточных районах края вновь возобновятся дожди, местами с грозами. Но уже в период со дня 25 апреля и до 27 апреля включительно установится спокойная, без осадков погода. Температура воздуха будет повышаться и к середине недели в дневные часы она достигнет до летних значений: +22...+27 градусов.