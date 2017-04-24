На Алтае будет тепло, ветрено и дождливо. Возможны грозы

24 апреля в Алтайском крае ожидается от 13 до 18 градусов тепла, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В отдельных районах края пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Барнауле в понедельник синоптики прогнозируют +13...+15 градусов, временами дожди. Ветер западный, 9-14 м/с.
По данным алтайских синоптиков, в начале этой недели (днём 24 и ночью 25 апреля) на фоне ветреной погоды в северных и восточных районах края вновь возобновятся дожди, местами с грозами. Но уже в период со дня 25 апреля и до 27 апреля включительно установится спокойная, без осадков погода. Температура воздуха будет повышаться и к середине недели в дневные часы она достигнет до летних значений: +22...+27 градусов.
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