На Алтае будет ветрено и пасмурно

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Жизнь

12 октября в Алтайском крае будет без осадков, воздух прогреется до +11. В утренние часы местами возможен туман.

Осень.
Осень. Фото: СС0.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, днём без осадков. В утренние часы местами туман.
  • ветер северо-восточный 3-8 м/с с усилением днём по югу до 14 м/с.
  • температура воздуха: днём +6 … 11 °С.

В Барнауле:

  • переменная облачность, без осадков.
  • ветер северо-восточный 3-8 м/с.
  • температура воздуха: днём +6 … 8 °С.

В Республике Алтай:

  • местами по северной половине небольшие осадки
  • ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с
  • температура воздуха: днём +7… 12 °С, местами 0…+5 °С

Ранее сообщалось, что на дорогах Алтайского края до 15 октября возможен гололед.

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