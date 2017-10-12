На Алтае будет ветрено и пасмурно

12 октября в Алтайском крае будет без осадков, воздух прогреется до +11. В утренние часы местами возможен туман.

В Алтайском крае: переменная облачность, днём без осадков. В утренние часы местами туман.

ветер северо-восточный 3-8 м/с с усилением днём по югу до 14 м/с.

температура воздуха: днём +6 … 11 °С. В Барнауле: переменная облачность, без осадков.

ветер северо-восточный 3-8 м/с.

температура воздуха: днём +6 … 8 °С. В Республике Алтай: местами по северной половине небольшие осадки

ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

температура воздуха: днём +7… 12 °С, местами 0…+5 °С Ранее сообщалось, что на дорогах Алтайского края до 15 октября возможен гололед.