На Алтае будет ветрено и влажно

В Барнауле и районах Алтайского края 9 июля температура воздуха днем составит +25-28 градусов. Но за счет того, что ночь была прохладной и дождливой, на многих территориях сохранится повышенная влажность, информирует Алтайский ЦГМС.
Днем 9 июля синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с усилением до 14 м/с. В некоторых районах края ожидаются грозы и туман.
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