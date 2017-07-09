На Алтае будет ветрено и влажно

В Барнауле и районах Алтайского края 9 июля температура воздуха днем составит +25-28 градусов. Но за счет того, что ночь была прохладной и дождливой, на многих территориях сохранится повышенная влажность, информирует Алтайский ЦГМС.

Днем 9 июля синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с усилением до 14 м/с. В некоторых районах края ожидаются грозы и туман.