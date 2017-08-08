На Алтае будут судить банду разбойников, напавших на автозаправку

В Республике Алтай будут судить троих местных жителей, обвиняемых в разбое организованной группой с применением оружия.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 29-летний житель Онгудайского района нуждался в деньгах и решил напасть на местную автозаправочную станцию "Ника".
В марте 2017 года мужчина предложил двум своим знакомым — 25-летнему горно-алтайцу и 33-летнему жителю Кош-Агачского района, совершить разбойное нападение на АЗС. Мужчины, оценив ожидаемую материальную выгоду, согласились.
Создав организованную преступную группу, обвиняемый разработал план совершения преступлений, распределил роли участников.
Мужчины переделали имеющееся у них охотничье ружье в обрез, приобрели пневматический пистолет, электрический шокер, кастет, скотч, маски с прорезями для глаз и перчатки. Они заранее ознакомились с месторасположением АЗС и определили пути подхода и отхода с места совершения преступления.
К автозаправке обвиняемые приехали на автомобиле одного из членов группы. Припарковавшись на прилегающей территории, мужчины стали наблюдать за работой оператора. Дождавшись, когда женщина вышла из помещения, двое злоумышленников надели маски и перчатки, взяли оружие и вышли из автомобиля. Организатор стал караулить сотрудницу заправки у входа, а один из его подельников проник в помещение заправки, где стал искать деньги. Третий участник группы остался в автомобиле "на шухере".
Дождавшись, когда женщина будет возвращаться в помещение заправки, организатор группы, угрожая применением обреза, напал на нее, и, схватив одной рукой за шею, завел в помещение операторской. Продолжая угрожать, грабитель стал требовать деньги. Женщина выполнила требование злоумышленника и передала ему денежные средства. Сразу после этого ее связали скотчем и дважды ударили электрошокером в область шеи. С целью демонстрации реальности угрозы применения насилия, один из грабителей выстрелил из обреза в стену.
С деньгами злоумышленники скрылись с места совершения преступления. Ущерб от хищения составил 147 707 рублей.
Помимо разбоя членом группы обвиняют в незаконном обороте оружия. Каждому из них грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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