На Алтае будут судить бийчанина, который украл телефон у подростка после ссоры в кафе

В Горно-Алтайске будут судить 18-летнего бийчанина, который украл телефон у подростка в одном из кафе республиканской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Полицейские установили, что в марте этого года обвиняемый приехал в Горно-Алтайск на выходные. Он зашел пообедать в кафе в центре города. Увидев за столиком компанию молодых людей, он решил поинтересоваться у них, куда можно сходить в незнакомом городе. Подсев за столик к подросткам, и начав разговор, студент увидел лежавший на столе смартфон и попросил разрешения посмотреть. Владелец телефона снял блокировку и передал его незнакомцу, который поинтересовался его техническими характеристиками, после чего положил смартфон в карман своей куртки и, поругавшись с подростками, скрылся.
О случившемся, подросток рассказал своей матери, которая написала заявление в полицию. Сотрудники следственно-оперативной группы по записям с камер видеонаблюдения установили личность грабителя. Им оказался 18-летний студент одного из образовательных учреждений Алтайского края.
Парня задержали в Бийске и привезли в Горно-Алтайск. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.
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