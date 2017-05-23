На Алтае будут судить браконьеров, которые застрелили семь косуль в заповеднике

По одному из дел обвиняют двух жителей села Краснощеково, которые ночью вне сроков охоты застрелили двух косуль, причинив ущерб на сумму 120 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемые в рамках расследования уголовного дела не признали.

В рамках второго уголовного дела, обвиняют еще одного жителя Краснощековского района, который, по версии следствия, застрелил пятерых косуль на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения "Чинетинский". Ущерб государству составил 540 000 руб. Обвиняемый не признал свою вину.

По результатам рассмотрения уголовных дел суд вынесет решение.