На Алтае будут судить депутата, который разбил лопатой авто жены

Как ранее сообщал altapress.ru, днем 11 мая 2017 года в селе Турочак пьяный депутат в ходе ссоры с бывшей женой подошел к ее автомобилю и разбил поленом стекла. После разбирательства в отделе полиции он вернулся, чтобы навредить бывшей супруге. Взяв штыковую лопату, депутат зашел в гараж и разбил ею лобовое стекло. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме и возместил потерпевшей материальный ущерб.