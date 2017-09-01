На Алтае будут судить депутата, который разбил лопатой авто жены

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Сегодня, 11:58.
Происшествия

Прокуратура Турочакского района направила в суд уголовное дело в отношении депутата Турочакского сельского Совета депутатов. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении имущества.

Лопата.
Лопата. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как ранее сообщал altapress.ru, днем 11 мая 2017 года в селе Турочак пьяный депутат в ходе ссоры с бывшей женой подошел к ее автомобилю и разбил поленом стекла. После разбирательства в отделе полиции он вернулся, чтобы навредить бывшей супруге. Взяв штыковую лопату, депутат зашел в гараж и разбил ею лобовое стекло. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме и возместил потерпевшей материальный ущерб.

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