На Алтае будут судить депутата, который разбил лопатой авто жены

Прокуратура Турочакского района направила в суд уголовное дело в отношении депутата Турочакского сельского Совета депутатов. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении имущества.
Как ранее сообщал altapress.ru, днем 11 мая 2017 года в селе Турочак пьяный депутат в ходе ссоры с бывшей женой подошел к ее автомобилю и разбил поленом стекла. После разбирательства в отделе полиции он вернулся, чтобы навредить бывшей супруге. Взяв штыковую лопату, депутат зашел в гараж и разбил ею лобовое стекло. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме и возместил потерпевшей материальный ущерб.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.