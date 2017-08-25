На Алтае будут судить директора комбината, который "зажал" зарплату сотрудников

35-летнего директора ООО "Комбинат строительных конструкций" обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам из корыстных соображений.
Как сообщили в пресс-службе СКР по Алтайскому краю, директор компании с января по июль 2016 года выплачивал работникам зарплату ниже МРОТ "или более двух месяцев не производил оплаты труда вовсе". При этом в распоряжении фирмы было 40 млн рублей. Деньги, которые должны были пойти на оплату труда, мужчина потратил на "иные цели".
"Следователи СК проверяли сведения в отношении 200 работников общества, установлены уголовно-наказуемые периоды невыплаты перед 88 работниками. Общая сумма задолженности составила более 2 700 000 рублей", - рассказала в пресс-службе ведомства.
Следователи провели на предприятии комплекс работ, в том числе наложили арест на счета и имущество фирмы.
Дело в отношении директора направлено в суд.
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