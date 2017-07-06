На Алтае будут судить ещё одного офицера РЭО ГИБДД за взятки

Как установило следствие, инспектор получал взятки от горожан, желавших сдать теоретический экзамен на автоправа. По версии СУСК, на основании составленных им документов с заведомо ложными сведениями, обвиняемый обеспечивал местным жителям получение водительских удостоверений. Всего следователями были доказаны 13 эпизодов противоправных действий, совершенных этим инспектором.

По данным Следкома, мужчина получал взятки в период с февраля по апреля 2016 года. Примечательно, что в это же время мздоимством в бийском РЭО ГИБДД занимался теперь уже бывший начальник этого отдела, которого осудили накануне на 6 лет лишения свободы.