На Алтае будут судить ещё одного офицера РЭО ГИБДД за взятки

В Бийске Следком расследовал уголовное дело в отношении бывшего инспектора местного РЭО ГИБДД. Мужчину обвиняют в получении взяток и служебном подлоге.
Как установило следствие, инспектор получал взятки от горожан, желавших сдать теоретический экзамен на автоправа. По версии СУСК, на основании составленных им документов с заведомо ложными сведениями, обвиняемый обеспечивал местным жителям получение водительских удостоверений. Всего следователями были доказаны 13 эпизодов противоправных действий, совершенных этим инспектором.
По данным Следкома, мужчина получал взятки в период с февраля по апреля 2016 года. Примечательно, что в это же время мздоимством в бийском РЭО ГИБДД занимался теперь уже бывший начальник этого отдела, которого осудили накануне на 6 лет лишения свободы.
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