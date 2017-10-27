На Алтае будут судить механика за гибель двух рабочих в канализационном колодце

СУ СКР по Республике Алтай окончило расследование уголовного дела в отношении главного механика МУП "Майма". Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
По данным следствия, сельчанин допустил к работе слесаря-сантехника, не прошедшего инструктаж по охране труда, не обеспечил его специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты для работ в канализационном колодце. В результате 31 июля около 15 часов работник погиб от отравления при проведении пусконаладочных работ, спустившись в злополучную яму.
Находившийся рядом сторож предприятия заметил, что сотрудник долго не выходит наружу, и решил помочь ему. Мужчина тоже спустился в канализационный колодец и погиб вслед за первым.
Скорее всего, 37-летний и 34-летний потерпевшие отравились сероводородом, однако в ходе следствия точно установить газ не удалось.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Механику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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