На Алтае будут судить мужчину, который 14 лет назад сжег человека на полигоне ТБО

Следствие установило, что в начале июля 2003 года обвиняемый был на городском полигоне твердых бытовых отходов в Яровом, где выяснял отношения с 35-летним приемщиком металла, которого подозревал в обмане. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу, а потом положил его в кострище. Мужчина смог выбраться из огня, но позднее умер от полученных телесных повреждений.

Убийство удалось раскрыть спустя 14 лет. Сейчас уголовное дело направлено в суд.