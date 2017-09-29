На Алтае будут судить мужчину, который 14 лет назад сжег человека на полигоне ТБО

В Славгороде будут судить 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве 14-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что в начале июля 2003 года обвиняемый был на городском полигоне твердых бытовых отходов в Яровом, где выяснял отношения с 35-летним приемщиком металла, которого подозревал в обмане. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу, а потом положил его в кострище. Мужчина смог выбраться из огня, но позднее умер от полученных телесных повреждений.
Убийство удалось раскрыть спустя 14 лет. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
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