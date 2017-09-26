На Алтае будут судить мужчину, который много раз хотел убить жену

62-летний житель Горно-Алтайска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно угрожал убить свою бывшую жену. На него завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Мужчина проживает в одном доме вместе с бывшей супругой и сыном. Первый раз он угрожал жене, схватив со стола кухонный нож. В это время дома находился сын женщины, который заступился за мать и выбил нож из рук пьяного отца, а затем вывел мужчину в другую комнату и заставил успокоиться.
На следующий день обвиняемый, находясь во дворе жилого дома и будучи в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от жены купить спиртное, на что получил отказ. Разозлившись на женщину, он схватил металлический кровельный лист и бросил в ее сторону. Обвиняемый снова угрожал женщине убийством.
Полицейские возбудили уголовное дело против мужчины. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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