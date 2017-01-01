На Алтае будут судить мужчину, который подменил в магазине новый планшет на старый

Следствие установило, что в апреле 2016 года молодой человек, находясь в торговом зале одного из магазинов Горно-Алтайска, решил похитить планшет. Несколько минут сельский житель ходил по магазину и смотрел выставленный на витринах товар. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, молодой человек достал из-под куртки свой планшет с разбитым экраном, который принес с собой, и положил его на полку в магазине. После чего взял с полки новый планшет и спрятал его под куртку. С похищенным гаджетом обвиняемый уехал домой и использовал его в личных целях.

Теперь молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы, по статье "кража".