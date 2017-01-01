На Алтае будут судить мужчину, который подменил в магазине новый планшет на старый

В Горно-Алтайске будут судить 23-летнего жителя села Алферово, которого обвиняют в краже планшета. Он подменил в магазине новый планшет на свой старый.
Следствие установило, что в апреле 2016 года молодой человек, находясь в торговом зале одного из магазинов Горно-Алтайска, решил похитить планшет. Несколько минут сельский житель ходил по магазину и смотрел выставленный на витринах товар. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, молодой человек достал из-под куртки свой планшет с разбитым экраном, который принес с собой, и положил его на полку в магазине. После чего взял с полки новый планшет и спрятал его под куртку. С похищенным гаджетом обвиняемый уехал домой и использовал его в личных целях.
Теперь молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы, по статье "кража".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.