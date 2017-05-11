На Алтае будут судить мужчину, который воткнул сыну нож в подмышку

По данным следствия, в феврале 2017 года обвиняемый был пьян и ругался у себя дома с супругой. На защиту матери встал 18-летний сын и тоже поругался с отцом. Когда молодой человек отвернулся и стал выходить из комнаты, разозлившийся родитель взял со стола кухонный нож, и, догнав сына, ударил в подмышечную область с правой стороны.

Травму квалифицировали как ранение, причинившее легкий вред здоровью.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.