На Алтае будут судить мужчину за порнографический ролик "Вконтакте"

Сотрудники полиции Республики Алтай выявили факт размещения в соцсети "ВКонтакте" видеофайла порнографического содержания. Страница, на которой было размещено видео, принадлежит 30-летнему жителю республики.
Видео исследовала искусствоведческая экспертиза, которая подтвердила, что оно содержит материалы порнографического содержания.
В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело. За незаконное распространение порнографических материалов, совершенные с использованием Интернета ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
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