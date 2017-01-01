На Алтае будут судить мужчину за порнографический ролик "Вконтакте"

Видео исследовала искусствоведческая экспертиза, которая подтвердила, что оно содержит материалы порнографического содержания.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело. За незаконное распространение порнографических материалов, совершенные с использованием Интернета ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.