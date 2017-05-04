На Алтае будут судить несовершеннолетнего за экстремистские посты в соцсетях

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в сентябре 2016 года парень размещал в соцсети картинки и тексты, которые вощбуждают ненависть и вражду к евреям и выходцам с Кавказа. Также юноша публиковал материалы, которые содержали призывы в насильственным действиям в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и представителей восточных вероисповеданий.

В итоге молодого человека обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 282 УК РФ и по ч.2 ст.280 УК РФ. По обеим статьям предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.