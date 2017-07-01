На Алтае будут судить новосибирского туриста за попытку дать взятку полицейским

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По данным следствия, днем 8 мая турист дал своему сыну, не имевшему прав на вождение, сесть за рубль автомобиля. Машину остановили сотрудники полиции. Пытаясь избежать ответственности, мужчина предложил инспекторам ДПС взятку в размере 6 тысяч рублей, но те отказались от денег. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено прокурору района.