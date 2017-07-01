На Алтае будут судить новосибирского туриста за попытку дать взятку полицейским

52-летний турист из Новосибирска пытался дать взятку сотрудникам полиции в селе Иня Онгудайского района Республики Алтай. Сейчас расследование уголовного дела завершено, пишут Новости Горного Алтая.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).
По данным следствия, днем 8 мая турист дал своему сыну, не имевшему прав на вождение, сесть за рубль автомобиля. Машину остановили сотрудники полиции. Пытаясь избежать ответственности, мужчина предложил инспекторам ДПС взятку в размере 6 тысяч рублей, но те отказались от денег. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено прокурору района.
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