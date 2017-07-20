На Алтае будут судить сельчанина, который чуть не задушил сожительницу

В мае 2017 года пьяный мужчина у себя дома в ходе ссоры избил сожительницу, а затем схватил женщину за шею и стал сдавливать. Когда она начала задыхаться, он сказал, что убьет ее. Только когда потерпевшая начала терять сознание, сожитель разжал руки. Воспользовавшись тем, что мужчина на несколько минут вышел из комнаты, женщина написала сообщение соседке с просьбой вызвать сотрудников полиции.

За угрозу убийством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.