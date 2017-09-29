На Алтае будут судить врача, выдававшего ложные справки призывникам

В Бийске врача-инфекциониста обвиняют в получении взяток за изготовление медицинских документов, помогающих уклониться от армии, сообщает СУ СК по Алтайскому краю. Уголовное дело передано в суд.
Предварительное следствие установило, что 31-летнего врача-инфекциониста больницы Советского района в 2013 и 2016 годах лично получал взятки от жителей Бийска и Советского района за изготовление фиктивных медицинских документов. В них говорилось о наличии у граждан инфекционного заболевания, которое препятствует прохождению службы по призыву.
Молодые люди на основании этих документов освобождались призывной комиссией от несения военной службы по состоянию здоровья.
Врача обвиняют в получении взятки в значительном размере и служебном подлоге. Следствие доказало несколько эпизодов получения взяток. При этом сумма варьировалась от 25 до 100 тысяч рублей.
Преступление выявила военная прокуратура Бийского гарнизона.
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