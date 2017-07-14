На Алтае дебошир ударил кочергой полицейского

По версии СУ СКР по РА, 20 апреля 2017 года оперуполномоченный прибыл в дом обвиняемого по вызову жительницы села Улаган. Женщина говорила, что сожитель угрожал ножом ей и несовершеннолетним детям. Пьяный обвиняемый, желая избежать наказания, ударил металлической кочергой на полицейского.

По делу утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Улаганский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.