На Алтае дело о взятке высокопоставленного полицейского передали в суд

Следком и прокуратура завершили расследование дела бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Новоалтайску. Теперь Владимира Сагайдака будут судить по статье о взятке в крупном размере.
Напомним, что ранее краевой СУСК утверждал, что этот высокопоставленный полицейский подозревается в том, что предложил одному из бизнесменов дать ему взятку. Мзду, по версии следствия, полицейский просил за то, чтобы его подчиненные вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
По сообщению ведомства, обвиняемый в конце января 2017 года получил на счет подконтрольного ему юрлица взятку в сумме более полумиллиона рублей.
Задержали гражданина Сагайдака сотрудники ФСБ 1 февраля.
Это не первый подобный случай за последнее время. 18 января задержали главного барнаульского следователя и замначальника городского МВД Андрея Арестова. Задержанного подозревают в получении взятки в 1,2 млн. рублей. Он также заключен в СИЗО.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.