На Алтае дело о взятке высокопоставленного полицейского передали в суд

Напомним, что ранее краевой СУСК утверждал, что этот высокопоставленный полицейский подозревается в том, что предложил одному из бизнесменов дать ему взятку. Мзду, по версии следствия, полицейский просил за то, чтобы его подчиненные вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

По сообщению ведомства, обвиняемый в конце января 2017 года получил на счет подконтрольного ему юрлица взятку в сумме более полумиллиона рублей.

Задержали гражданина Сагайдака сотрудники ФСБ 1 февраля.

Это не первый подобный случай за последнее время. 18 января задержали главного барнаульского следователя и замначальника городского МВД Андрея Арестова. Задержанного подозревают в получении взятки в 1,2 млн. рублей. Он также заключен в СИЗО.