Ростуризм предупредил туристов о нелегальных туроператорах на Алтае

Ростуризм посоветовал проверять информацию об организаторах тура в реестре туроператоров. Обычно "нелегалы" не регистрируются в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не состоят в Реестре туроператоров, не формируют фондов персональной ответственности, не делают взносов в резервный фонд "Турпомощи" и не страхуют свою гражданскую ответственность.

В социальных сетях можно встретить много сообщений, где частные лица предлагают отправиться в путешествие на Алтай за деньги. В отличие от легальных туроператоров, такие организаторы туры не платят налоги и не состоят в соответствующем реестре. Поэтому цены на их путевки гораздо ниже.

Как рассказали в АРАТ, у таких организаторов туров нет офиса, есть только страница в соцсети или мобильный телефон, который в любой момент может перестать работать. Зачастую они не заключают договора с туристами и не несут ответственности за людей, с которыми отправляются в горы.

По словам члена правления АРАТ Ольги Ришко, сегодня практически каждый человек, который пару раз бывал в Горном Алтае, считает, что может организовывать путешествия и зарабатывать на этом деньги. Гидами в путешествиях, которые организуют "нелегалы" работают студенты или люди, которые несколько раз бывали на Алтае. Водители обычно не проходят медосмотр, а транспорт— техосмотр. Во время экстремальных ситуаций туристы могут вовремя не получить помощь, так как частники обычно не оформляют страховку.

АРАТ готовит обращение в местное управление ФАС. С подобной ситуацией столкнулись их коллеги из Республики Алтай. Руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий рассказал "RATA-news", что им удалось выявить около 50 таких "частников" и передали результаты мониторинга антимонопольщикам.