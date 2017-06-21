Ростуризм предупредил туристов о нелегальных туроператорах на Алтае

Ростуризм предупредил туристов о рисках работы с нелегальными туроператорами на Алтае. Только за две-три недели Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) выявила в крае более 40 частных лиц, которые незаконно продавали путевки через соцсети. Об этом altapress.ru рассказали общественной организации. Чтобы сэкономить на путешествии в Горный, туристы обращаются к частникам, которые продают дешевые туры и не несут ответственности за туристов во время путешествия.
Ростуризм посоветовал проверять информацию об организаторах тура в реестре туроператоров. Обычно "нелегалы" не регистрируются в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не состоят в Реестре туроператоров, не формируют фондов персональной ответственности, не делают взносов в резервный фонд "Турпомощи" и не страхуют свою гражданскую ответственность.
В социальных сетях можно встретить много сообщений, где частные лица предлагают отправиться в путешествие на Алтай за деньги. В отличие от легальных туроператоров, такие организаторы туры не платят налоги и не состоят в соответствующем реестре. Поэтому цены на их путевки гораздо ниже.
Как рассказали в АРАТ, у таких организаторов туров нет офиса, есть только страница в соцсети или мобильный телефон, который в любой момент может перестать работать. Зачастую они не заключают договора с туристами и не несут ответственности за людей, с которыми отправляются в горы.
По словам члена правления АРАТ Ольги Ришко, сегодня практически каждый человек, который пару раз бывал в Горном Алтае, считает, что может организовывать путешествия и зарабатывать на этом деньги. Гидами в путешествиях, которые организуют "нелегалы" работают студенты или люди, которые несколько раз бывали на Алтае. Водители обычно не проходят медосмотр, а транспорт— техосмотр. Во время экстремальных ситуаций туристы могут вовремя не получить помощь, так как частники обычно не оформляют страховку.
АРАТ готовит обращение в местное управление ФАС. С подобной ситуацией столкнулись их коллеги из Республики Алтай. Руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий рассказал "RATA-news", что им удалось выявить около 50 таких "частников" и передали результаты мониторинга антимонопольщикам.
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