На Алтае десятки населённых пунктов остались без света из-за аварии

14 июня в Горном Алтае произошла авария на линии электропередач. По данным МЧС, в 7.71 местного времени (+4 мск) были отключены от электроснабжения 40 сел в Усть-Конксинском районе.
К 9 утра отключенными от света оставались 32 села.
На месте аварии работают 3 бригады в составе 7 человек и 3 машины. От МЧС России привлечено для осмотра социально-значимых объектов 3 человека и один автомобиль.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.