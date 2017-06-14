На Алтае десятки населённых пунктов остались без света из-за аварии

14 июня в Горном Алтае произошла авария на линии электропередач. По данным МЧС, в 7.71 местного времени (+4 мск) были отключены от электроснабжения 40 сел в Усть-Конксинском районе.

К 9 утра отключенными от света оставались 32 села. На месте аварии работают 3 бригады в составе 7 человек и 3 машины. От МЧС России привлечено для осмотра социально-значимых объектов 3 человека и один автомобиль.