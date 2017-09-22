На Алтае девочка получила двойной перелом руки в автобусе

По словам инспектора, школьница стояла в автобусе, держась за поручень. Водитель резко начал движение, девочка упала и получила травму: перелом обеих костей левого предплечья. Буквально за пару дней до этого ей сняли гипс на этой же руке. Девочку госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям водителя автобуса.