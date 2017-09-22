На Алтае девочка получила двойной перелом руки в автобусе

В Камне-на-Оби 13-летняя девочка получила перелом обеих кистей левого предплечья в автобусе, когда водитель резко начал движение, сообщают "Каменские известия" со ссылкой на инспектора ГИБДД Ирину Клейменову.
По словам инспектора, школьница стояла в автобусе, держась за поручень. Водитель резко начал движение, девочка упала и получила травму: перелом обеих костей левого предплечья. Буквально за пару дней до этого ей сняли гипс на этой же руке. Девочку госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ.
Следственный комитет уже начал доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям водителя автобуса.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.