На Алтае девочка получила двойной перелом руки в автобусе

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Сегодня, 18:20.
Происшествия

В Камне-на-Оби 13-летняя девочка получила перелом обеих кистей левого предплечья в автобусе, когда водитель резко начал движение, сообщают "Каменские известия" со ссылкой на инспектора ГИБДД Ирину Клейменову.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус. Фото: СС0.

По словам инспектора, школьница стояла в автобусе, держась за поручень. Водитель резко начал движение, девочка упала и получила травму: перелом обеих костей левого предплечья. Буквально за пару дней до этого ей сняли гипс на этой же руке. Девочку госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям водителя автобуса.

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