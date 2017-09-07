На Алтае девушка из мести за долг разбила новый смартфон знакомого

По данным полиции, мужчина пришел в гости к своей знакомой и они вместе выпивали. Увидев у своего знакомого новый смартфон, женщина попросила у него сделать звонок и вышла во двор. Там она подобрала камень и разбила им гаджет, а потом вернула телефон хозяину. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

В полиции девушка во всем призналась и рассказала, что сделала это из мести за невыплаченный долг. Против нее возбудили уголовное дело.