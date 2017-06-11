На Алтае директор турбазы организовала ужин для мошенника и потеряла деньги

В полицию Майминского района обратилась 41-летняя жительница Алтайского края, которая работает директором одной из турбаз. Она рассказала, что организовала ужин для неизвестного клиента, но он так и не перечислил ей деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который попросил забронировать несколько номеров и организовать ужин, для проведения которого указал перечень необходимых продуктов и спиртных напитков.
Потерпевшая не смогла купить ряд продуктов и напитков, о чем рассказала клиенту. Он попросил её перевести 13800 рублей на банковскую карту сотрудника магазина, заверив, что в течение получаса продукты и спиртное можно будет забрать в одном из супермаркетов города. Потраченные деньги заказчик пообещал вернуть по приезду на турбазу. В назначенное время продукты и спиртное так никто и не вынес, а телефонные звонки клиенту не увенчалась успехом, абонент уже находился вне зоны доступа.
Оперативники уже установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, принадлежит абоненту из Самарской области. Сейчас проводятся проверки.
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