На Алтае директора стройфирмы обвиняют в даче взятке сотруднику администрации

По версии следствия, с марта 2013 года по ноябрь 2014 года исполнительный директор "Горно-Алтайской строительной компании" лично и через посредника передавал деньги начальнику отдела земельных отношений Управления по имуществу и земельным отношениям города. За взятку строительной компании оперативно оформили документы на право аренды земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. За 105 тысяч рублей юридическому лицу предоставили земельные участки по улицам Чаптынова и Панфиловцев, а также в переулке Театральный.

В ходе следствия обвиняемые активно способствовали раскрытию и расследованию совершенных преступлений.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено, они вместе с обвинительными заключениями направлены прокурору города Горно-Алтайска.