На Алтае директора стройфирмы обвиняют в даче взятке сотруднику администрации

Следственный комитет по Республике Алтай завершил расследование уголовного дела о даче взятки работнику администрации Горно-Алтайска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, с марта 2013 года по ноябрь 2014 года исполнительный директор "Горно-Алтайской строительной компании" лично и через посредника передавал деньги начальнику отдела земельных отношений Управления по имуществу и земельным отношениям города. За взятку строительной компании оперативно оформили документы на право аренды земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. За 105 тысяч рублей юридическому лицу предоставили земельные участки по улицам Чаптынова и Панфиловцев, а также в переулке Театральный.
В ходе следствия обвиняемые активно способствовали раскрытию и расследованию совершенных преступлений.
В настоящее время расследование уголовных дел завершено, они вместе с обвинительными заключениями направлены прокурору города Горно-Алтайска.
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