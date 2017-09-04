На Алтае директора водоканала обвиняют в служебном подлоге из желания поднять свой авторитет

По данным следствия, в 2015 году директор организации дал указание подчиненному составить акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту теплосетей двух котельных, а также изготовить справку о стоимости этих работ на общую сумму более 1,1 млн. рублей.

Обвиняемый подписал документы, достоверно зная, что ремонта в одной из котельных на самом деле не было, а в другой он еще не завершен. Нежелание директора водоканала возвращать денежные средства в республиканский и муниципальный бюджеты за невыполненные ремонтные работы следствие объяснило тем, что он желал поднять свой авторитет и создать видимость соответствия занимаемой должности.

Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.