На Алтае два бандита с пистолетом-зажигалкой и битой избили сторожа и обокрали магазин

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на сторожа в поселке Долино Егорьевского района. Полицейских вызвали работники фермерского хозяйства, которые обнаружили в сторожевом помещении следы борьбы и крови.
Избитого сторожа обнаружила прибывшая на место следственно-оперативная группа, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Мужчина был в сознании и рассказал, что ночью неизвестные проникли на территорию хозяйства, избили его битой и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги. Затем злоумышленники взломали дверь в магазин, находящийся там же, и похитили оттуда продукты, сигареты и деньги. После допроса потерпевшего экстренно доставили в медучреждение.
Вскоре сотрудники полиции установили, что к нападению причастен бывший работник хозяйства. Затем правоохранители установили и второго подозреваемого. Обоих уже задержали.
По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства происшествия. У подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяли часть похищенных продуктов питания и пистолет-зажигалку. Обоих заключили под стражу. Разбойникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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