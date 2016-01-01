На Алтае два бандита с пистолетом-зажигалкой и битой избили сторожа и обокрали магазин

Избитого сторожа обнаружила прибывшая на место следственно-оперативная группа, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Мужчина был в сознании и рассказал, что ночью неизвестные проникли на территорию хозяйства, избили его битой и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги. Затем злоумышленники взломали дверь в магазин, находящийся там же, и похитили оттуда продукты, сигареты и деньги. После допроса потерпевшего экстренно доставили в медучреждение.

Вскоре сотрудники полиции установили, что к нападению причастен бывший работник хозяйства. Затем правоохранители установили и второго подозреваемого. Обоих уже задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства происшествия. У подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяли часть похищенных продуктов питания и пистолет-зажигалку. Обоих заключили под стражу. Разбойникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.