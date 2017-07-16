На Алтае два барнаульца обокрали магазин на 800 тысяч рублей

На Алтае задержали двух жителей Барнаула, которые в мае этого года украли из магазина в селе Каракокша Республики Алтай деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, злоумышленники ночью проникли в магазин, воспользовавшись отсутствием сигнализации. Установить личность преступников помогли записи с камер наблюдения, установленных в магазине.
Полицейские установили, что кражу совершили два жителя Барнаула 1982 и 1985 года рождения, ранее уже совершавшие преступления. В июле подозреваемых задержали, они во всем признались. Мужчины пояснили, что в апреле текущего года приехали в республику на заработки и стали заниматься сбором ореха в Чойском районе. Посетив магазин в с. Каракокша, подозреваемые обратили внимание на то, что помещение не охраняется, и решили совершить кражу. После это они уехали в Барнаул, где потратили деньги на личные нужды, а золотые украшения сдали перекупщикам.
В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
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