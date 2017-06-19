На Алтае два маленьких ребенка выпали из окон

Как сообщили в ведомстве, первый случай произошел 17 июня в Барнауле. Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Юрина. Девочка с различными травмами доставлена в реанимацию.

Второй случай произошел 18 июня в Рубцовске. Семья с полуторагодовалый мальчиком гостила у соседей. Оставленный на некоторое время без присмотра ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна 3 этажа. Ребенок госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Подобного рода трагедий можно избежать, если родители внимательно будут относиться к своим обязанностям по воспитанию детей и присмотром за ними. Взрослые должны понимать всю меру ответственности за своих детей", - отмечают в СКР по Алтайскому краю.