На Алтае два строителя убили коллегу, чтобы не отдавать долг

Согласно приговору, в 2015 году один из осужденных Евгений Стратонович вместе с потерпевшим вместе работали строителями в Белокурихе. При этом зарплату между членами бригады распределял потерпевший, у которого Стратонович систематически занимал деньги. Из-за возникшего у него долга, последний решил, что потерпевший может не выдать зарплату, а поэтому решил его убить, чтобы не возвращать долг.

Стратонович напал на потерпевшего в квартире, где жила строительная бригада, избил его и нанес несколько ударов ножом, после чего предложил находившемуся там же Константину Глазунову присоединиться к своим действиям. Он согласился. Вместе мужчины привязали потерпевшего к стулу и удерживали его так до вечера, а затем нанесли несколько ударов ножом в грудь, от которых мужчина скончался.

На следующий день участковый в ходе профилактического осмотра зашел в квартиру строителей, где обнаружил следы борьбы, крови и тело потерпевшего уже упакованное преступниками в полиэтиленовые пакеты.

Также осужденных признали виновными в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере — в ходе следствия у них было изъято более 200 гр марихуаны.

Суд приговорил каждого из осужденных к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.