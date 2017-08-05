На Алтае две недели ищут пропавшего мужчину из Новоалтайска: особая примета - шрам на шее

Сообщество "Лиза Алерт" в Алтайском крае на своей странице во "ВКонтакте" опубликовало ориентировку на 36-летнего жителя Новоалтайска Александра Лапина. О его местонахождении ничего не известно с 24 июля.

Пропавший Александр Лапин. Приметы: рост 164-170 см,

телосложение худощавое,

волосы короткие чёрные,

глаза карие. Был одет: чёрный спортивный костюм,

чёрные резиновые сланцы. Особые приметы: шрам на шее. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).