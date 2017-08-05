На Алтае две недели ищут пропавшего мужчину из Новоалтайска: особая примета - шрам на шее

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Сегодня, 15:16.
Происшествия

Сообщество "Лиза Алерт" в Алтайском крае на своей странице во "ВКонтакте" опубликовало ориентировку на 36-летнего жителя Новоалтайска Александра Лапина. О его местонахождении ничего не известно с 24 июля. 

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Пропавший Александр Лапин.
Пропавший Александр Лапин.

Приметы:

  • рост 164-170 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы короткие чёрные, 
  • глаза карие.

Был одет:

  • чёрный спортивный костюм,
  • чёрные резиновые сланцы.

Особые приметы:

  • шрам на шее.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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