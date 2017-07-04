В Республике Алтай две женщины напали с ножами на мужчин

В больницы Республики Алтай с ножевыми ранениями попали двое мужчин. Обоих ранили женщины: одного в Майме, другого в Горно-Алтайске.
63-летний житель села Майма получил удар в живот ножом от 36-летней племянницы. Между родственниками возникла ссора, в ходе которой женщина схватилась за оружие. Нож изъяли, а подозреваемую доставили в отдел полиции.
В Горно-Алтайске 35-летний горожанин "поймал" нож, который в него кинула сожительницы после ссоры. Мужчина получил колото-резанное ранение брюшной полости. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали неотложную помощь.
По данным фактам проводятся проверки.
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