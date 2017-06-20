На Алтае двое мужчин украли еду из больницы, потому что у них нет денег

В селе Усть-Кан двое мужчин украли продукты питания из медицинского учреждения. Один из жуликов рассказал полиции, что пошел на кражу из-за отсутствия средств к существованию, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Полицейские установили, что злоумышленники проникли в пищеблок через открытое окно, повредив москитную сетку. На месте преступления эксперты нашли следы рук и обуви злоумышленников. В результате установили причастность к краже 43-летнего жителя села Тюдрала и 41-летнего жителя села Кырлык, которые раньше уже совершали преступления.
Одного из подозреваемых задержали. Он и рассказал полицейским, что пошел на преступление из-за отсутствия денег. Второго мужчину сейчас ищут.
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