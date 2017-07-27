Из-за африканской чумы на Алтае экстренно пересчитают и посадят под замок всех свиней

По официальным данным, сейчас поголовье свиней в крае составляет 624 тыс голов, 494 тыс — у частников. Однако сколько их на самом деле порой не знают даже сами держатели подворий. Но именно этот сектор чаще всего становится источником заражения и находится в самой большой опасности. Здесь не производится в должном объеме дезинфекция, свиньи содержаться в незакрытых помещения и зачастую свободно гуляют по улицам. Такую ситуацию краевые власти считают недопустимой.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

Мы знаем примеры, когда свиньи ходят прямо перед окнами сельсоветов и районных администраций. Я могу прямо сейчас назвать населенные пункты, в которых это не редкость. С этим уже давно надо что-то делать.

Чтобы не допустить попадание АЧС на территорию края, в районах уже принят комплекс мер. В-первую очередь, ветеринарные службы в экстренном порядке должны провести пересчет свиней в ЛПХ, чтобы понимать, сколько их содержится на той или иной территории. Во-вторых, пресечь бесконтрольный выгул животных. В каждом сельсовете местные власти в кратчайшие сроки обязаны провести собрание жителей, чтобы еще раз разъяснить всю опасность АЧС.

Что касается перерабатывающих предприятий, то им рекомендовали на время прекратить поставки продукции (прежде всего сырого мяса) из Омской области. Силовые структуры усилят контроль за перевозом сельхозпродукции. По словам Александра Лукьянова, нередки случаи, когда животных вообще перевозят без документов.

Справка

Африканская чума свиней — особо опасная вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. среди животных болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. В нынешнем году в России зафиксировано 41 вспышка АЧС среди домашних животных и 15 — среди диких. В общей сложности АЧС только в этом году затронула 12 регионов. Ущерб от разгула болезни оценивается в 5 млрд рублей.