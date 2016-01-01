На Алтае электрика насмерть убило током во время работы на станции

По данным следствия, утром 13 декабря в шипуновском селе Тугозвоново мужчина, сотрудник Шипуновского РЭС, ремонтировал электрическую станцию. Во время работы его ударило током. Мужчина скончался на месте.

В краевом Следкоме сообщили, что специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела эксперты дадут правовую оченку действиям лиц допустившим нарушение требований по охране труда на предприятии при эксплуатации электроустановок".