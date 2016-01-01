На Алтае электрика насмерть убило током во время работы на станции

В Алтайском крае 38-летнего сотрудника "Алтайэнерго" убило током. По данному факту сотрудники Следственного комитета Р по региону возбудили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По данным следствия, утром 13 декабря в шипуновском селе Тугозвоново мужчина, сотрудник Шипуновского РЭС, ремонтировал электрическую станцию. Во время работы его ударило током. Мужчина скончался на месте.
В краевом Следкоме сообщили, что специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела эксперты дадут правовую оченку действиям лиц допустившим нарушение требований по охране труда на предприятии при эксплуатации электроустановок".
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