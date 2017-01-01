На Алтае еще один мужчина купил несуществующий трактор

Полиция Алейска разыскивает мошенников, которые обманным путем похитили у жителя Угловского района более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
26-летний житель Угловского района обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестные похитили у него почти 105 тысяч рублей. По данным следствия, мужчина нашел в интернете объявление о продаже трактора МТЗ за 250 тысяч рублей. Он созвонился по указанному в объявлении номеру и якобы с продавцом обсудил все условия сделки. После этого он перечислил в качестве задатка около 105 тысяч рублей на указанные неизвестным счета. За трактором мужчина отправился в Алейск, где выяснилось, что указанного адреса, который ему сказал незнакомец просто не существует. К этому моменту телефон, на который звонил мужчина был уже отключен. Сельчанин понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.
Полиция установила, что номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Ленинградской области.
Напомним ,это уже не первый случай, когда житель Алтайского края становится жертвой мошенников, которые продают трактор.
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