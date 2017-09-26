На Алтае фельдшеру угрожали ножом прямо в машине скорой помощи

Это преступление мужчина совершил еще в мае. Тогда на остановку общественного транспорта вызвали карету скорой помощи, чтобы оказать медицинскую помощь осужденному. Уже находясь в машине медиков злоумышленник выхватил нож, стал размахивать оружием и угрожать убийством фельдшеру, пишет республиканская прокуратура.

Преступника удалось доставить в полицию.

После расследования дела, мировой судья приговорил дебошира, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, к 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.