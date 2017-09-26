На Алтае фельдшеру угрожали ножом прямо в машине скорой помощи

В Горно-Алтайске осудили 41-летнего горожанина по статье об угрозе убийством.
Это преступление мужчина совершил еще в мае. Тогда на остановку общественного транспорта вызвали карету скорой помощи, чтобы оказать медицинскую помощь осужденному. Уже находясь в машине медиков злоумышленник выхватил нож, стал размахивать оружием и угрожать убийством фельдшеру, пишет республиканская прокуратура.
Преступника удалось доставить в полицию.
После расследования дела, мировой судья приговорил дебошира, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, к 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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