На Алтае фермер травмировал знакомого ковшом трактора

С заявлением в полицию обратилась жительница райцентра, которая сообщила о том, что в пяти км от села Оро ее отцу причинили телесные повреждения. О случившемся ей по телефону сообщил сам потерпевший. Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия.

Выяснилось, что в урочище "Кожурла" между потерпевшим и 55-летним фермером произошел конфликт из-за принадлежности деревянной изгороди. В ходе ссоры фермер сел за руль трактора МТЗ и травмировал сельчанина навесным оборудованием (ковшом). С полученной травмой пострадавшего госпитализировали. Второго участника конфликта доставили в отделение полиции для разбирательства. Кроме того, с места происшествия изъяли трактор.

По данным источников "Новостей Горного Алтая", наезд совершил ранее судимый за нападение на бывшего главу района родной брат нынешнего главы муниципалитета Михаил Пильтин. По словам дочери потерпевшего, Пильтин стал сносить забор на участке. Cосед пытался препятствовать этому, и тракторист "придавил его машиной к стене", сломав ребра.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.