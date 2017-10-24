На Алтае глава сельсовета наказал сам себя за несанкционированный митинг

Документы, по которым Олег Воронин отбывал наказание. Фото: www.facebook.com/O.V.Boronin. Документы, по которым Олег Воронин отбывал наказание. Фото: www.facebook.com/O.V.Boronin. Олег Боронин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Митинг против терроризма в Барнауле 8 апреля 2017. Фото: Константин Санталов. altapress.ru

В настоящее время Боронин уже отбыл наказание и поделился в соцсети снимками документов, в которых говорится, что он принимал сам себя на обязательные работы и сам же расписался в том, что ознакомлен с собственным распоряжением. К этому абсурду добавлен табель, по которому выходит, что работы у Боронина принимала его секретарь.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

Как говорится, от звонка до звонка я свой срок отмотал. Для тех, кто понимает — это отголоски событий в городе Барнауле 8 апреля на площади Свободы.

По словам Боронина, поступить так с самим собой он был вынужден по закону. Работал Олег в клубе поселка Лесная Поляна. По решению суда глава сельсовета должен был отработать 20 часов. За этот срок он сделал много чего: заготавливал твердое топливо, вел текущий ремонт здания, убирал территорию.

За что был наказан глава сельсовета

Оппозиционных активистов Виктора Рау из Барнаула, Евгения Корчагина из Бийска (в сентябре он стал депутатом бийской гордумы) и глава Сибирского сельсовета Олег Боронин были приговорены к административному наказанию за неповиновение сотрудникам полиции и нарушения порядка организации митинга, который прошел 8 апреля.

Всех троих задержали во время антитеррористического митинга на площади Свободы в Барнауле. Ранее они заявляли о желании провести в этот же день в этом же месте протестную акцию, но мэрия ее не согласовала. Поэтому активисты пришли на митинг против террора (подобные мероприятия прошли по всей России как акция поддержки пострадавших от взрыва в метро Санкт-Петербурга).

Тогда Олег Боронин рассказал, что, по его мнению, каждый понимает слово "терроризм" по-своему: кто-то — как социальный, кто-то — как гражданский. Он пришел выразить свою позицию.

Всего полиция задержала 8 человек. Двое из них — Виктор Рау и Олег Боронин — провели ночь в полиции, остальных отпустили.

9 апреля состоялись заседания Центрального районного суда. Задержанным, сообщил Боронин, предъявляли две статьи КоАП: 19.3 — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также 20.2 - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Кроме отработки Олегу Боронину выписали два штрафа — 30 тыс. рублей как организатору несанкционированного митинга и 500 рублей за неповиновение.