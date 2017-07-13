На Алтае главе района грозит долгий срок за взятку

По версии СУ СКР по РА, в феврале 2017 года Пиряев, используя свои должностные полномочия, потребовал от директора одной из организаций 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда. В противном случае замглавы угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполненные работы. 28 марта он получил часть взятки в сумме 250 тысяч рублей. Другую часть перечислили на счет подконтрольного Пиряеву индивидуального предпринимателя.

Выявлению преступления способствовало слаженное взаимодействие оперативных сотрудников УФСБ по Республике Алтай, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай.

В период следствия чиновник находился под стражей. Свою вину в предъявленном обвинении он не признал, от дачи показаний отказался.

Ранее Пиряева привлекали к уголовной ответственности за невыплату заработной платы работникам ЗАО "Магистраль". По результатам рассмотрения дела в суде в 2010 году оно было прекращено в связи с примирением с потерпевшими.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грози наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

Михаил Пиряев курировал деятельность, связанную со строительством, координировал работу отдела жилищной политики и отдела капитального строительства.