На Алтае главе района грозит долгий срок за взятку

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении замглавы Майминского района Михаила Пиряева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере с вымогательством.
По версии СУ СКР по РА, в феврале 2017 года Пиряев, используя свои должностные полномочия, потребовал от директора одной из организаций 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда. В противном случае замглавы угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполненные работы. 28 марта он получил часть взятки в сумме 250 тысяч рублей. Другую часть перечислили на счет подконтрольного Пиряеву индивидуального предпринимателя.
Выявлению преступления способствовало слаженное взаимодействие оперативных сотрудников УФСБ по Республике Алтай, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай.
В период следствия чиновник находился под стражей. Свою вину в предъявленном обвинении он не признал, от дачи показаний отказался.
Ранее Пиряева привлекали к уголовной ответственности за невыплату заработной платы работникам ЗАО "Магистраль". По результатам рассмотрения дела в суде в 2010 году оно было прекращено в связи с примирением с потерпевшими.
Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грози наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.
Михаил Пиряев курировал деятельность, связанную со строительством, координировал работу отдела жилищной политики и отдела капитального строительства.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.