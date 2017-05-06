На Алтае грабитель в маске обрызгал газом продавца, чтобы похитить деньги из кассы

В Бийске задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в грабеже.
Мужчина накануне поздно вечером ограбил один из магазинов. Мужчина в медицинской маске подошел к кассе, достал баллончик, брызнул в лицо продавца газом. Женщина убежала в подсобку, чтобы спастись от едкого вещества, а грабитель забрал все деньги из кассы и скрылся.
Продавцу удалось описать полицейским внешность нападавшего. По составленному фотороботу подозреваемый был вскоре задержан, пишет сайт краевого управления МВД.
Как оказалось, этот человек уже имел судимость. Сейчас он арестован, ему предъявлено обвинение по статье о грабеже с с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.
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