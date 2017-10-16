На Алтае грузовик столкнулся с иномаркой и сбил двоих пешеходов

15 октября около 14.30 часов погиб пешеход в Горно-Алтайске. Предварительно установлено, что 38-летний водитель ЗИЛа при перестроении на правую полосу движения не уступил дорогу Nissan Bluebird под управлением 30-летней горожанки. После лобового столкновения грузовик выехал на "встречку", а затем, повредив металлическое ограждение, выехал на тротуар, где сбил двоих человек — 24-летнего и 35-летнего мужчин.

В результате происшествия 24-летний парень от полученных травм скончался на месте ДТП, второй мужчина получил травмы, но не госпитализирован. Водитель не был пьян. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

14 октября в 23.15 часов в селе Усть-Кокса 64-летний водитель Toyota Corona сбил 40-летнего местного жителя, шедшего по проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пешехода госпитализировали, и 16 октября он скончался в больнице.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.