На Алтае - холод, в Барнауле - "смог": прогноз погоды на 15 февраля

В третью среду февраля в регионе продолжает действовать штормовой прогноз по аномальным морозам. А в Барнауле, к томе же, вновь объявлено предупреждение о накоплении загрязняющих веществ воздухе: 15 февраля погода будет способствовать накоплению в воздухе сажи и других загрязняющих веществ.

Погода в Алтайском крае Переменная облачность, без осадков, на дорогах — гололедица. Утром местами изморозь и туман.

Ветер южный 2-7 м/с с усилением днём по западу до 12 м/с. Температура днём -15 … -20, в предгорьях -9 … -14 (в ночь на 16 февраля похолодает до -30).

Погода в Барнауле Переменная облачность, без осадков. Утром изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер южный 2-7 м/с.

Температура воздуха днём -15 … -17 (в ночь на 16 февраля похолодает до -27...-30).