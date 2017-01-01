На Алтае - холод, в Барнауле - "смог": прогноз погоды на 15 февраля

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Сегодня, 07:02.
Жизнь

В третью среду февраля в регионе продолжает действовать штормовой прогноз по аномальным морозам. А в Барнауле, к томе же, вновь объявлено предупреждение о накоплении загрязняющих веществ воздухе: 15 февраля погода будет способствовать накоплению в воздухе сажи и других загрязняющих веществ.

Морозы. Зима. Барнаул.
Морозы. Зима. Барнаул. Фото: Михаил Хаустов.

Погода в Алтайском крае

  • Переменная облачность, без осадков, на дорогах — гололедица. Утром местами изморозь и туман.
  • Ветер южный 2-7 м/с с усилением днём по западу до 12 м/с.
    • Температура днём -15 … -20, в предгорьях -9 … -14 (в ночь на 16 февраля похолодает до -30).

Погода в Барнауле

  • Переменная облачность, без осадков. Утром изморозь, на дорогах гололедица.
  • Ветер южный  2-7 м/с.
  • Температура воздуха днём -15 … -17 (в ночь на 16 февраля похолодает до -27...-30).
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