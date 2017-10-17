На Алтае иностранец повредил автомобиль такси после ссоры с возлюбленной

В Горно-Алтайске вынесли обвинительный приговор 39-летнему гражданину Республики Азербайджан. Его признали в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба из хулиганских побуждений.
В июне 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина после ссоры с сожительницей повредил автомобиль такси, который она вызвала. Ущерб составил более 47 тысяч рублей.
Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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