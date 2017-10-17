На Алтае иностранец повредил автомобиль такси после ссоры с возлюбленной

В июне 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина после ссоры с сожительницей повредил автомобиль такси, который она вызвала. Ущерб составил более 47 тысяч рублей.

Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.